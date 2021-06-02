Прокуратура отправила в суд материалы на преступную группу, орудовавшую в Одессе

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и 5 членов преступной группы, обвиняемых в мошенничестве, фальсификации документов и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путём, а также разбойном нападении и похищении человека.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Следствием установлено, что с 2016 года в Одессе действовала организованная преступная группа, которая специализировалась на завладении недвижимостью: квартирами одиноких умерших граждан, квартирами, которые находились в ипотеках банков, а также нежилыми помещениями, принадлежащими территориальной общине города.

Отмечается, что всего в период с июля 2016 по декабрь 2018 года злоумышленники незаконно завладели 15 объектами недвижимости в Одессе на общую сумму более 16 млн грн, которые в дальнейшем легализовали путём регистрации права собственности по фиктивному предприятию.

«Благодаря наложенным арестам на вышеуказанные объекты недвижимости удалось предотвратить реализацию 8 из них, которые уже были незаконно зарегистрированы, но продать их дельцы не успели», — говорится в сообщении.

Кроме того, организатор группировки совместно с другими лицами обвиняется в разбое и похищении человека с последующим вымогательством долговой расписки. Так, мужчины, используя огнестрельное оружие, средь белого дня в центре города совершили нападение на 31-летнего одессита и похитили его с целью «выбить» из него расписку о получении средств одним из нападавших и правоустанавливающие документы на недвижимое имущество.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года правоохранители задержали двух влиятельных «воров в законе» по прозвищу «Умка» и «Лаша Сван». Они организовали группировки и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях, в т.ч. Одесской.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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