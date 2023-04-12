Прокуратура предупредила безосновательные расходы на ремонт одесской больницы

Прокуратура предупредила безосновательные расходы на 33 млн грн из местного бюджета при закупке работ по ремонту Городской клинической инфекционной больницы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что при вмешательстве прокуроров Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы признан недействительным договор о закупке подрядных работ за средства местного бюджета на сумму свыше 33 млн грн, заключённый с нарушением процедуры закупки.

Так, в феврале 2022 года между Управлением капитального строительства Одесского городского совета и предприятием по результатам открытых торгов заключён договор на закупку работ по капитальному ремонту одного из зданий Городской клинической инфекционной больницы в Одессе. Прокурором в суде доказано несоответствие победителя торгов квалификационным требованиям.

В частности, в своих тендерных предложениях предприятие в подтверждение наличия оборудования и материально-технической базы предоставило договор о предоставлении услуг техники, срок которого на момент рассмотрения предложения истёк.

Кроме того, проверкой факта его заключения установлено, что указанный договор вообще никогда не заключался с владельцем соответствующих средств.

Также установлено, что информация о наличии у предприятия работников соответствующей квалификации не отвечает фактическим обстоятельствам, а требование закона о предоставлении предприятием аналогичного договора о выполнении работ по капитальному ремонту не соблюдено.

Хозяйственный суд Одесской области согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил исковые требования в полном объёме.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному производству в отношении должностных лиц Управления капстроительства Одесского горсовета по факту растраты бюджетных средств при проведении закупок по капитальному ремонту КУ «Городская клиническая инфекционная больница» в Одессе (ч. 1 ст. 191 УК Украины).

Как сообщала Одесса News, Одесская облпрокуратура разоблачила хищение 3,8 млн грн при строительстве медамбулаторий в Одесской области.

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