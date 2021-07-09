Одесская больница заключила договор с подсанкционным предприятием

При вмешательстве прокуроров Суворовской окружной прокуратуры в Одессе расторгнуты договоры, заключённые одной из больниц города с предприятием, к которому применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Как сообщает Одесская облпрокуратура, в марте 2021 года между медицинским учреждением и предприятием заключено два договора на оказание услуг в сфере обращения с опасными отходами на общую сумму почти 80 тысяч гривен.

Вместе с тем, на предприятие-исполнитель по договору в соответствии с решением СНБО от 15 апреля 2021 года применены персональные экономические и ограничительные меры (санкции), что предусматривает полное прекращение торговых операций, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений.

Прокуроры в адрес больницы направили запрос с целью установления оснований для представительства интересов государства в суде, во исполнение которого прокуратуре сообщено об устранении нарушения путём расторжения вышеупомянутых договоров.

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