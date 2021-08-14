Зеленский ввёл в действие решение СНБО по водным ресурсам: что от этого Одессе

13 августа Президент Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 года по водным ресурсам Украины.

Соответствующий Указ №357/2021 опубликован на сайте Офиса Президента.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 года «О состоянии водных ресурсов Украины», — говорится в документе.

Контроль за исполнением решения СНБО возложен на его Секретаря.

Принимаемые указом меры будут благоприятствовать комплексному решению проблем по состоянию водных ресурсов государства, обеспечению населения качественной питьевой водой, надлежащего контроля за соблюдением требований природоохранного законодательства предприятиями, осуществляющими сброс сточных вод в водные объекты, являющиеся источниками питьевого водоснабжения. устранению имеющихся пробелов в законодательстве по вопросам водной безопасности.

Также принято решение в течение 3-х месяцев разработать и внести в Верховную Раду изменения в Налоговый кодекс Украины относительно установления рентной платы за специальное использование морской воды.

Как сообщала Одесса News, 12 августа на станции биологической очистки «Южная» в Одессе дан старт промышленным испытаниям по очистке сточных вод новым препаратом австрийского производства.

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