Президент Зеленский 12 сентября прилетает в Одессу с рабочим визитом

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 12 сентября, приедет в Одесскую область с рабочим визитом.

Об этом передаёт наш корреспондент со ссылкой на источник в Одесской областной государственной администрации.

Точная программа визита пока не обнародована.

По мнению редакции Одесса News, предполагается, что основная цель приезда – участие в презентации Стратегии развития региона, встреча со сторонниками партии «Слуга народа» и представление кандидата в мэры Одессы от этой политической силы.

Прямая трансляция презентации планируется на странице Одесской организации «Слуга народа» в Facebook.

Как сообщала Одесса News, предыдущий визит Владимира Зеленского в Одесскую область был 4-5 июля 2020 года.