Зеленский ко Дню физкультурника наградил одесского тренера

По случаю Дня физической культуры и спорта Президент Украины наградил группу спорсменов и работников физической культуры и спорта государственными наградами.

Текст Указа обнародован на сайте Офиса Президента Украины.

Среди награждённых — тренер-преподаватель по греко-римской борьбе коммунального учреждения «Одесская областная школа высшего спортивного мастерства «Олимпиец» РУДОЙ Вячеслав Сергеевич.

Он удостоен Почётного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта» за «весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность».

Как сообщала Одесса News, в День работника физкультуры и спорта в Одессе планируется ряд спортивных ивентов.