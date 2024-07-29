Олимпиада-2024: одесские теннисистки удачно стартовали в первых матчах

Две уроженки Одессы — украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская — победили в стартовых матчах своих соперниц на кортах Олимпиады-2024.

Как сообщается на сайте Игр, Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая выиграла стартовый матч на Олимпиаде 2024. Элина в одиночном женском разряде в двух сетах победила представительницу Японии Моюку Утидзиму.

Во втором раунде олимпийского турнира Свитолина сыграет против Джессики Пегулы из США.

Даяна Ястремская также с волевой победы стартовала на теннисном турнире Олимпиады 2024 в Париже в одиночном женском разряде. В первом круге соревнований одесситка почти за два часа одолела Лауру Пигосси из Бразилии.

Даяна была в одном гейме от поражения (проиграла первый сет 3:6 и уступала по ходу второго 4:5), но не дала сопернице добиться матчболов, когда подавала в 10-м гейме, и в итоге взяла вторую партию 7:5. В третьем сете Ястремская уже не отдала Пигосси ни одного гейма – 6:0.

В 1/16 финала Ястремская сыграет против Камилы Осорио из Колумбии.

Как сообщала Одесса News, от Одесской области в Парижской Олимпиаде-2024, кроме Свитолиной и Ястремской, выступают мастер стендовой стрельбы Ирина Маловичко, фехтовальщицы Елена Кравацкая и Алина Комащук, футболисты Максим Брагару и Владимир Салюк, борец Василий Михайлов.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа 2024 года.

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