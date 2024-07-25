Одесситка Свитолина станет знаменосцем Украины на церемонии открытия Игр-2024

Теннисистка из Одессы Элина Свитолина будет нести флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже.

Об этом теннисистка сообщила в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт в Париже.

Пока неизвестно, будет ли нести Свитолина флаг сама или в паре с кем-то.

Флаг Украины Элина будет нести в статусе действующего бронзового призёра предыдущей Олимпиады по теннису. Она единственная в истории Украины теннисистка, получившая медаль в этом виде спорта на Олимпийских играх.

Как сообщала Одесса News, церемония открытия Олимпиады-2024 состоится в пятницу, 26 июля.

От Одесской области в Парижской Олимпиаде-2024 выступят мастер стендовой стрельбы, серебряный призёр чемпионата мира-2023 Ирина Маловичко, серебряные призёры Олимпийских игр-2016 Елена Кравацкая и Алина Комащук, полуфиналистка открытого чемпионата Австралия-2024 по теннису Даяна Ястремская, футболисты Максим Брагару и Владимир Салюк.

После отказа России от олимпийской лицензии, квота в соревнованиях по борьбе досталась борцу из Тарутино Одесской области Василию Михайлову. Это уже вторые Олимпийские игры Василия.

Вторая «ракетка» Украины Элина Свитолина будет представлять Харьковскую область (по месту жительства).

Фото: Getty Images.