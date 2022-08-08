Фигуриста из Одессы Виктора Петренко Зеленский лишил Президентской стипендии

Глава Украинского государства Владимир Зеленский 8 августа подписал Указ №567/2022 о лишении президентской стипендии олимпийского чемпиона и чемпиона мира в одиночном мужском фигурном катании, уроженца Одессы Виктора Петренко.

Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины.

«Согласно с п.9 Положения о государственных стипендиях чемпионам и призёрам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, утверждённого Указом президента Украины от 18 августа 2004 года №919/2004, лишить Петренко Виктора Васильевича государственной стипендии, назначенной Указом президента Украины от 28 июня 2022 г. № 456/2022, – говорится в его тексте. – Этот указ вступает в силу со дня его публикации».

Как отметил пресс-центр Офиса президента, в июле 2022 года тогдашний вице-президент федерации фигурного катания Украины Петренко выступил на ледовом шоу «Аленький цветочек» в Сочи (РФ), несмотря на развязанную Россией жестокую войну против Украины.

«Его поступок был осуждён Национальным олимпийским комитетом и Украинской федерацией фигурного катания (УФФК), – указывается в сообщении. – Кроме того, Виктор Петренко прекратил участие в учебно-тренировочном процессе, подготовке спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и деятельности по развитию общественного физкультурно-спортивного движения. Учитывая указанное, УФФК внесла в Министерство молодёжи и спорта представление о лишении его государственной стипендии».

Виктор Петренко в 1992 году

Для справки. 53-летний Виктор Петренко – советский и украинский фигурист, выступавший в одиночном катании. Олимпийский чемпион 1992 года, чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, чемпион мира среди юниоров. Заслуженный мастер спорта СССР, тренер по фигурному катанию.

В Украинской федерации фигурного катания занимал пост второго вице-президента. В его обязанности входила координация международной деятельности национальной федерации.

Украинские СМИ и соцсети заговорили о выступлении Петренко в Сочи в шоу Татьяны Навки (жены пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова) после того, как его фрагмент опубликовал YouTube-канал «Фигурка».

9 июля Петренко исключили из Украинской федерации фигурного катания, удовлетворив его ходатайство от 21 июня.

Татьяна Навка – уроженка Днепропетровска, советская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы. В марте 2022 года США и Япония ввели санкции против Навки в связи с вторжением России в Украину. С июня 2022 года также находится в санкционном списке Евросоюза.

Как сообщала Одесса News, в Одессе в октябре 2021 года состоялся первый международный турнир по фигурному катанию «Кубок Виктора Петренко» (Victor Petrenko Cup).

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