Одесский тайбоксёр Игорь Любченко получил золотую медаль на Всемирных играх в США

Одессит Игорь Любченко получил золотую награду по таиландскому боксу муэй тай на Всемирных играх-2022, проходящих в Бирмингеме (США).

Спортсмен оказался сильнейшим в весовой категории до 63,5 кг, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Игорь начал свой путь на Всемирных играх 2022 года с четвертьфинала, в котором победил представителя Казахстана Абиля Галиева. В полуфинале одессит был сильнее представителя США Джо Мюллера — 30:27. В решающем поединке украинец по решению судей одолел тайца Вирасака Чараханджада.

Игорь Любченко – один из самых успешных тайбоксёров в Украине, многократный чемпион мира и Европы. В 2017 году он получил золотую награду Всемирных игр во Вроцлаве в весовой категории 63,5 кг. Победителем Всемирных игр Игорь стал уже второй раз.

Сборную команду Украины на Всемирных играх-2022 представляли три спортсмена из Одесской области, получивших три золота: Анжелика Терлюга и Анита Серёгина победили в соревнованиях по карате, а Игорь Любченко стал лучшим в таиландском боксе муэй тай.

Таким образом, одесские спортсмены продемонстрировали стопроцентный результат и максимальную эффективность.

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