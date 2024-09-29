Зеленский подвёл итоги визита своей команды в США

Завершился визит Президента Украины Владимира Зеленского в США.

Как сообщает Владимир Зеленский в своём видеообращении 28 сентября, «мы получили полную поддержку стратегии приближения мира – мира благодаря силе».

«Возвращаемся домой из Соединённых Штатов. Многие задачи за этот визит реализовали. Благодарю Президента Байдена за самый большой за всё время пакет поддержки – почти 8 миллиардов долларов. Это оружие для фронта и ПВО для наших городов, и расширение тренировочной миссии F-16″, — сказал Зеленский.

Также Президент рассказал о Плане победы Украины и реакции на него политической верхушки Вашингтона.

«Я представил План победы, и мы договорились, что уже в Германии в формате «Рамштайна» обсудим наши шаги вместе с союзниками. Октябрь – время решений», — объяснил дальнейшую судьбу Плана Глава государства.

«Есть сейчас важное продолжение комплекса соглашений по безопасности — теперь декларация G7+ в отношении восстановления. Чёткий сигнал, что вместе с союзниками возобновим нормальную жизнь после войны. Более 30 стран уже с Украиной в этом. Будут и двусторонние договорённости – будем увеличивать количество стран. Спасибо Соединённым Штатам и Президенту Байдену за это лидерство», — было сказано Зеленским.

Также он поблагодарил Конгресс США «за неизменную двухпартийную поддержку и желание нам помочь – помочь выиграть. Сенаторы, члены Палаты представителей – все, кто видит, как много можем сделать вместе».

«Как и было важно для Украины, провели встречи с обоими кандидатами в президенты США. Встреча с Камалой Харрис – все важные акценты прозвучали, почти часовой разговор. Встреча с Дональдом Трампом – это вторая наша встреча с девятнадцатого года, и именно сейчас, когда так важно. Спасибо за внимание к деталям нашего Плана победы.

Обращение своё Зеленский завершил словами веры в необходимость единства союзников, чтобы «остановить Россию, эту войну и гарантировать подлинный честный мир. Мир, которого Украина хочет больше, чем кто-либо в мире, и который обязательно будет».

Фото и видео: сайт Президента Украины

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