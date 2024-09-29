Служебный подлог чиновницы в Одесской области позволил украсть 350 тысяч гривен

Начальнице отдела поселкового совета в Одесской области сообщено о подозрении в хищении 350 тысяч гривен во время ремонта укрытия в школе.

Об это м информирует Главное управление Национальной полиции Украины в Одесской области.

Отмечается, что в начале сентября подозрение по этому делу получил подрядчик.

«Чиновнице инкриминируют злоупотребление служебным положением, за что ей может грозить до шести лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Как установили оперативники, коммерческая структура, согласно заключённому договору, проводила ремонт и работу по обустройству укрытия (подвала) школы. Чтобы подзаработать, подрядчик внёс в официальные документы ложные сведения об объёмах и стоимости выполненных работ. В свою очередь, руководитель отдела поселкового совета подписала документы, в результате чего на счета общества было перечислено из бюджета лишних 350 тысяч гривен».

Начальницу подозревают в злоупотреблении служебным положением, а подрядчика в завладении имуществом путём злоупотребления служебным положением и служебным подлогом.

Принимаются меры по возмещению нанесённого государству ущерба.

Одесса News информировала, что в июле 2024 года СБУ разоблачила главу Сергеевского поселкового совета Белгород-Днестровского района, подозреваемого в организации схемы хищения почти 2,4 млн грн, которые государство выделило на ликвидацию последствий российских ракетных обстрелов.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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