В Одессе продолжается ремонт Преображенской

В Одессе продолжается ремонт улицы Преображенской угол Новощепного ряда.

На месте побывал корреспондент Одесса News, который предлагает свой фоторепортаж.

Как сообщала Одесса News. по окончании работ планируется открыть движение трамваев от Старосенной площади до улицы Старопортофранковской — трамвая №10 с Черёмушек до Тираспольской площади и маршрута №3 от Люстдорфа до Херсонского сквера или улицы Пастера — в объезд через улицы Старопортофранковскую и Тираспольскую, а также запустить маршрут №11 между Алексеевской и Старосенной площадями.

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

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