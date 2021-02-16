Верховная Рада увеличила штрафы за пьяное вождение и превышение скорости

Верховная Рада приняла в целом закон об усилении ответственности за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Соответствующий законопроект №2695 поддержали 325 народных депутатов.

Как говорится в пояснительной записке, целью документа «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения» является необходимость создания безопасных условий для участников дорожного движения, сохранение жизни и здоровья граждан, повышение эффективности влияния на дисциплину участников дорожного движения, уточнение обязанностей водителя и пассажира, а также некоторых полномочий полицейских.

Принятый документ ужесточает ответственность за нарушение Правил дорожного движения, управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического либо другого опьянения. В то же время законодательно закрепляется возможность использования полицейским технических средств видеозаписи, с обязательным приобщением таких материалов к протоколу об админправонарушении.

Изменения предусматривают, что управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического либо другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, а также передача управления транспортным средством лицу, которое находится в состоянии такого опьянения или под влиянием таких лекарственных препаратов, а также отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического либо другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, — влекут за собой наложение штрафа на водителей в размере одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000 грн) с лишением права управления транспортными средствами на срок один год и на других лиц — наложение штрафа в размере одной тысячи НМДГ.

Употребление лицом, которое управляло транспортным средством, после дорожно-транспортного происшествия с его участием, алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме тех, которые входят в официально утверждённый состав аптечки или назначены медработником), или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского освидетельствования с целью установления состояния опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих его внимание и скорость реакции, либо до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования, — влечёт наложение штрафа на водителей в размере 2 тысяч НМДГ (34 000 грн) или административный арест на срок 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на срок три года и на других лиц — наложение штрафа в размере 2 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест на срок 15 суток.

Закон также предусматривает, что нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического либо другого опьянения наказывается лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трёх до пяти лет.

Если те же деяния причинили потерпевшему тяжкое телесное повреждение, это наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Если такие действия повлекли смерть потерпевшего, они наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Если это повлекло гибель нескольких лиц, нарушителя ожидает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 7 до 10 лет.

Принятые изменения также предусматривают, что управление транспортным средством лицом, которое не имеет при себе документов или не предъявило их способом, который даёт возможность полицейскому прочитать и зафиксировать данные, содержащиеся в удостоверении водителя, или не предъявило электронное удостоверение водителя и электронное свидетельство о регистрации транспортного средства, действующий внутренний электронный договор данного вида обязательного страхования в визуальной форме страхового полиса, а также другие документы, предусмотренные законодательством, — влечёт наложение штрафа в размере 25 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (425 грн).

Управление транспортным средством лицом, которое не имеет права управления, или передача управления транспортным средством лицу, которое не имеет права управления им, влечёт наложение штрафа в размере 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3 400 грн).

Управление транспортным средством лицом, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами, влечёт лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх до шести месяцев.

Управление транспортным средством лицом, лишённым права управления транспортными средствами, влечёт наложение штрафа в размере 1 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (20 400 грн).

Повторное на протяжении года совершение таких нарушений влечет наложение штрафа в размере 2 400 НМДГ (40 800 грн) с лишением права управления транспортным средством на срок от пяти до семи лет и с платным изъятием транспортного средства либо без такового.

Данный закон вступает в силу со дня, следующего за днём ​​его опубликования.

Как сообщала Одесса News, с 25 ноября 2020 года в Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения для водителей и пассажиров, пешеходов и велосипедистов, согласно которым водители и пассажиры такси, а также инструкторы по вождению в населённом пункте и за его пределами должны быть пристёгнуты ремнём безопасности.

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