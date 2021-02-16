Немного ностальгии. Чёрно-белая Одесса 60-х

Одесса это город, который постоянно меняется. Да не всегда в лучшую сторону.

Мы же решили слегка поностальгировать и отправиться в короткое путешествие в 60-е годы прошлого тысячелетия. Кто-то скажет, что тогда было всё очень плохо и туда не хочется возвращаться. Кто-то же, наоборот, хотел бы вернуться в прошлое отчасти, как нам кажется из-за того, что желающие вернуться туда, были молоды и им хочется назад, в свою молодость.

1) Самое болезненное место для многих одесситов это, конечно же, Аркадия и её главная аллея.



2) Да в общем-то и пляж Аркадии тоже сильно изменился.





3) Санаторий «Молдова». Он вскоре может исчезнуть.



4) Железнодорожный вокзал



5) Центральный автовокзал



6) Есть, конечно, в Одессе перекрёстки, которые как выглядели в далёкие 60-е годы, так и выглядят сейчас. Хоть и некоторые деревья упали от своего возраста или погодных катаклизмов. Но всё же, одесская филармония и гостиница «Бристоль» (Красная), живут своей жизнью.





7) А вот Дерибасовской досталось. Тут много чего нет или же сильно видоизменено с того времени. Гостиница Большая Московская после реконструкции вообще бездействует. Хотя нет, скорее является отчасти складом.



Гостиница «Спартак» исчезла под предлогом того, что реставрация её нецелесообразна. Теперь на её месте городская ярмарка.



Городской сад.



8) Оперный Театр и его окрестности.



9) Приморский бульвар. Тут, конечно, очень спорно. Он меняется постоянно. И если рассуждать положа руку на сердце, всё же в лучшую сторону. Конечно, если не касаться того, что на зданиях вдоль бульвара растут мансарды…



10) Морской вокзал. Когда ещё не было самого вокзала и тем более гостиницы.



11) А ещё в то время встречали суда китобойных флотилий. Мы, конечно, осуждаем убийство китов, но всё же тогда у Украины был собственный огромный флот.



Фото: Pastvu

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