Где эта улица: что для Одессы имя Луиджи Иорини

В Одессе улица Кибальчича переименована в честь итальянского скульптора Луиджи Иорини, который приехал в город уже в зрелом возрасте — 53 года (1869 г.) и оставил одесситам значительное архитектурное и культурное наследие.

Луиджи Иорини – автор скульптур Меркурия и Цереры, а также скульптурной композиции «День и Ночь» на здании Одесской городской думы (Старая биржа на Думской площади).

В музеях Одессы хранятся и другие работы скульптора: бюст Франца Моранди, бюст Г. Маразли. Но самое важное достижение, безусловно, — плеяда известных художников и скульпторов, которых он воспитал за 42 года жизни в Одессе. Среди них Борис Эдуардс, Натан Альтман, Исаак Бродский, Давид Бурлюк, Михаил Врубель, Василий Кандинский, Кириак Костанди, Леонид Пастернак.

Известный художник Соломон Яковлевич Кишиневский так писал в своих воспоминаниях о преподавателе Одесской школы чертежа и рисования (ныне Художественное училище им. Грекова по ул. Преображенской,12): «Не могу не сказать о прекрасном Иорине. Такие люди редки. Это был чуткий и задушевный человек. Школа, её успехи, её будущее были ему очень дороги».

Луиджи Иорини скончался в Одессе и похоронен на Втором христианском кладбище.

После его смерти скульптор Борис Эдуардс (в его честь переименована улица Писарева), инициировал стипендию имени Луиджи Иорини, которая выплачивалась талантливым ученикам школы до 1917 года.

Одесса News информировала о переименовании улицы Ширшова в Одессе в честь архитектора Фёдора Нестурха, площади Льва Толстого в площадь «дедушки еврейской литературы» Менделе Мойхер-Сфорима, Минской улицы в Хаджибейском районе города в улицу имени одесского дирижёра и композитора, чеха по происхождению, Иосифа Прибика, переулка Уральского в Киевском районе города в честь литератора, поэта Гео Шкурупия. Улица Гастелло теперь носит имя музыканта Витольда Малишевского, а Тульская — академика Вернадского. Улица Смоленская переименована в улицу Леонида Соленского. Сквер Витте, расположенный в пределах улиц Мечникова, Богдана Хмельницкого и Старопортофранковской, назван в честь одесского бизнесмена 19-го века Иоахима Эфруси. Именем известного кинорежиссёра Сергея Параджанова назван бывший переулок 2-й Магнитогорский в Киевском районе города.

Фото из открытых источников

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