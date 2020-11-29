На Приморском бульваре в Одессе продолжаются археологические раскопки.

Как сообщает «Думская», археологи, воодушевлённые инициатором раскопок — доктором исторических наук Андреем Красножоном — разбили бетон и добрались до культурного слоя.



По информации археологов, через несколько дней они должны найти остатки Хаджибейского замка, который взял штурмом отряд Иосифа де Рибаса 14 сентября 1789 года.



«С этого короткого боя началась история современной Одессы и завершилась история её средневекового предшественника, который, как считается, был основан в начале XV века», — говорится в сообщении.



«Под мягкой подсыпкой пробили по коротким сторонам раскопа траншеи, в которых на глубине минус 80 сантиметров появился культурный слой, где даже есть остатки керамики, — рассказал нам инициатор исследований доктор исторических наук Андрей Красножон. — Сегодня приходили георадарщики, снова просканировали и подтвердили свои прежние выводы, что остатки замка должны быть здесь — на глубине два метра десять сантиметров».



Как сообщала Одесса News, работы ведут специалисты Института археологии НАН Украины, Южноукраинского педуниверситета, другие историки и краеведы. Инициаторы раскопок поставили перед собой цель найти остатки турецкой крепости Хаджибей и тем самым доказать, что Одессе 600, а не 226 лет.

Фото и видео: Думская/Андрей Колисниченко