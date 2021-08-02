Одесские археологи обнаружили удивительную находку в 11 метрах от Потёмкинской лестницы

Одесские археологи, проводящие раскопки в 11 метрах от Потёмкинской лестницы, у памятника Дюка на Приморском бульваре в Одессе в поисках фундамента древней Хаджибейской крепости, обнаружили любопытные находки.

Как сообщает научный консультант совместной археологической экспедиции Института археологии Украины и Южноукраинского национального педагогического университета Андрей Красножон на своей странице в Facebook, в ходе раскопок найдена небольшая аптечная свалка.

«Свалка аптечного характера у Дюка содержала десятки флаконов и прочего медицинского боя, который датируется второй половиной 1930-х — самым началом 1940-х годов», — пишет исследователь.

Среди флаконов — один с заформалиненным… осьминожком.

«Одесса даже в археологических исследованиях, похоже, держит первенство города уникального. В ходе раскопок найден… осьминог. Точнее, осьминожек, возрастом лет 80, а может и все 100 — в наших исследованиях на Приморском бульваре, всего в 11 метрах от Потемкинской лестницы. То есть, пока все мы — одесситы и гости нашего города (а также наши родители, дедушки и бабушки) прогуливались по плитке самой известной в мире мостовой, он покоился в формалине на глубине полутора метров в специально изготовленном сосуде как анатомический препарат…», — удивляется находке учёный.

Красножон сообщает, что экспедиция ещё продолжается и обратился к одесситам за информацией: как в земле на Приморском бульваре мог оказаться аптечный мусор прошлого века.

Как сообщала Одесса News, археологическая экспедиция, проводящая раскопки в Одессе, остатков крепостных каменных фундаментов не выявила, но нашла в культурном слое интересные артефакты османского периода и ранней Одессы.

Фото: Одесса News, Facebook

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