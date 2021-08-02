На Олимпийских Играх в Токио по количеству медалей лидирует Китай: а где Украина

По состоянию на 1 августа на Олимпийских играх в Токио в тройке лидеров медального зачёта произошли небольшие изменения.

По сообщению спортивного издания XSPORT, сборная Китая продолжает занимать первое общекомандное место по количеству завоёванных медалей: 24 золотых, 14 серебряных и 13 бронзовых.

На второй позиции команда США с 20 золотыми, 23 серебряными и 16 бронзовыми медалями.

Третьими идут хозяева турнира – сборная Японии: 17 золотых, 5 серебряных 9 бронзовых.

Сборная Украины сейчас занимает 56-ю позицию с одним серебром пловца Михаила Романчука и ещё пятью бронзовыми наградами, в том числе одесской теннисистки Элины Свитолиной.

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