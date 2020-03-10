США передадут Украине новейшие патрульные катера

Новейшие патрульные катера типа Mark VI общей стоимостью 250 млн долларов передадут Украине Соединённые Штаты Америки.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники в конгрессе США, передача пройдёт в рамках нового пакета военной помощи Украине.

Пока подтверждений официального Пентагона нет.

«В соответствии с политикой, министерство обороны не комментирует и не подтверждает потенциальные или ожидающие пакеты помощи в области безопасности, пока они находятся на рассмотрении в Конгрессе», — заявил CNN официальный представитель Пентагона подполковник Карла Глисон.

Отмечается, что инициатива по безопасности в Украине оказалась в центре внимания после того, как администрация Трампа заморозила ей военную помощь, в результате чего Палата представителей выдвинула импичмент президенту Дональду Трампу.

«Администрация Трампа заблокировала предыдущий транш помощи Украине, чтобы заставить Киев расследовать компанию, связанную с семьёй Байденов. Попытки Трампа оказать давление на Украину с целью расследования дела Хантера Байдена и Джо Байдена, его потенциального политического конкурента, были в центре процесса импичмента», — говорится в статье CNN.

Кстати. Патрульные катера Mark VI (MK VI) строятся с 2015 года. В 2016-м году первые такие корабли были включены в состав ВМС США. Катера способны выполнять задания в заливах, на реках, в бухтах и прибрежных участках моря. Их главная задача — обеспечение безопасности торговых портов, объектов морской инфраструктуры и поддержка операций основных сил ВМС.



Катера MK VI могут иметь разные конфигурации оборудования: десантно-штурмовую, противодиверсионную, противоминную; на них можно ставить лёгкие противокорабельные или противотанковые ракеты. Такие катера комплектуются двумя командами по пять человек (командир, рулевой, механик, оператор вооружения, стрелок). Есть 13 сидений в основной части надстройки, что позволяет брать на борт десант.



как сообщала Одесса News, в январе 2020 года США передали пограничникам в Одесской области новейшее спецснаряжение для защиты морских рубежей.