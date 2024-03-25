Одесский боксёр Рогава нокаутировал соперника из США в первом же раунде

Боксёр сверхтяжёлого веса Цотне Рогава одержал победу над американцем Антонио Брауном в Онтарио (США).

Об этом сообщает XSPORT.

Отмечается, что одессит нокаутировал соперника.

«Когда начался поединок, Браун очень опасался своего соперника. Именно поэтому упал ещё до первого пропущенного удара. В первом раунде американец ещё трижды побывал в нокдауне и рефери остановил бой», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что чемпион Украины в любительском боксе, участник Олимпийских игр в Токио-2020 Цотне Рогава дебютировал на американском ринге в январе 2024 года, тренировался в известном зале Brickhouse Boxing Club в США. В январе 2024 года Цотне нокаутировал американского боксёра Данте Уильямса также в первом раунде. В феврале Рогава одолел техническим нокаутом в первом раунде американца Джона Шипмана.

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