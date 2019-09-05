«Черноморец» играл в Николаеве при потасовке фанов с полицией

Первое черноморское дерби нового футбольного сезона не подарило болельщикам забитых мячей – 0:0, зато запомнится потасовкой фанов обеих команд.

Как сообщает ТАЙМЕР, к приезду в Николаев болельщиков «Черноморца» порядок на стадионе оберегали работники николаевского спецназа, большинство из которых расположились в непосредственной близости с фан-сектором «моряков». Реакция фанатов «чёрно-синих» на столь пристальное внимание со стороны правоохранителей была незамедлительной: они принялись жечь файера и взрывать петарды, а когда встреча уже двигалась к завершению, несколько людей с гостевого сектора выбежали на поле.

«В итоге противостояние полиции и болельщиков из Южной Пальмиры завершилось небольшой потасовкой», — говорится в сообщении.

О задержанных или госпитализированных из числа фанатов пока не сообщается.

Отмечается также, что обе команды показали далеко не лучший футбол. По результатам матча «Черноморец» остался на 9-й строчке турнирной таблицы Первой лиги.

Следующий матч «моряки» проведут 8 сентября во Львове с местной футбольной командой «Рух».

Фото: ТАЙМЕР, ФК «Черноморец»

Видео: ФК «Черноморец»