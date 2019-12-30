Бывший игрок сборной Украины будет развивать детский футбол в Одессе

Бывший игрок сборной Украины и одесского «Черноморца» Алексей Гай возглавил комитет детско-юношеского футбола Федерации футбола Одесской области.

Об этом сам спортсмен сообщил в Instagram.

Для меня большая честь возглавить комитет. Я надеюсь, что в моих силах улучшить качество детско-юношеского футбола и повысить заинтересованность детей и юношей в занятии футболом. Я ставлю перед собой задачу здорового развития детей, воспитание будущих футбольных звёзд Украины и популяризацию футбола в целом! Что посеешь в юности, то пожнёшь в зрелости, – написал Гай.

Кстати. Алексей Гай выступал за «Шахтёр», «Ильичёвец», «Габалу», «Олимпик», с 2013 по 2015 годы играл за одесский «Черноморец» и стал рекордсменом клуба по количеству матчей в еврокубках среди полузащитников по количеству голов в еврокубках среди полузащитников. В составе национальной сборной Гай сыграл 29 матчей.

В конце августа 2019 года 37-летний спортсмен объявил о завершении карьеры игрока.

Скрин: УСИ