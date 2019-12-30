Суд нашёл злоупотребления при ремонте Дома Руссова в Одессе

На финальной стадии реставрации Дома Руссова против чиновников УКСа и подрядчиков открыли уголовное производство – они оплачивали счета раньше, чем выполнялись работы, а также согласовали без тендеров дополнительные работы.

Об этом свидетельствуют данные судебного реестра, сообщает Украинская Служба Информации.

Так, 24 декабря судья Федулеева удовлетворила ходатайство о временном доступе к вещам и документам в рамках уголовного производства № 12019160000001111, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением).

По данным дела, должностные лица ООО «Укрспецпроект» и Управления капитального строительства Одесского городского совета внесли недостоверные данные в акты выполненных работ об объёмах реконструкции здания, а также согласовали новую смету на дополнительные работы.

«По официальным платёжным документам на портале «Edata», 4 сентября Управлением капитального строительства были перечислены все 95 миллионов гривен на работы, а в ноябре предприятию возмещено так называемое обеспечение, иными словами залог за работы», — говорится в сообщении.

По мнению следствия, все работы, предусмотренные техническим заданием тендерной документации, должны быть выполнены в полном объёме и объект должен быть введён в эксплуатацию. Однако работы продолжались почти до конца декабря, причем, в части основных работ первого тендера, указанные в разделе № 1 «Проемы главного фасада» и работы на восстановление придомовой территории.

Несмотря на то, что фактически строительные работы выполнены примерно на 80%, 22 ноября 2019 года Управление капитального строительства объявляет о проведении переговорной процедуры с одним участником ООО «Укрспецпроект» на выполнение дополнительных работ по этому объекту на общую сумму 41 миллион 731 тысяча 600 гривен путём корректировки, тем самым делает невозможным участие в тендере других подрядных предприятий, в тот же день публикуя намерение о заключении договора, — пишется в определении суда.

Все указанные факты проверяет следствие, которое изъяло документы по делу.

Как сообщала Одесса News, днями На Соборной площади в Одессе торжественно открыли отреставрированный дом Руссова.