В Одессе задержан злоумышленник, торговавший боеприпасами

Одесские правоохранители задержали злоумышленника, который пробовал наладить незаконный сбыт боеприпасов.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

«Полицейские задокументировали, как уроженец Николаевщины дважды продал опасные предметы, получив прибыль. Правонарушитель задержан в процессуальном порядке. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первый раз фигурант привёз из села Коблево Николаевской области в село Сычавка Одесской области 400 патронов к нарезному огнестрельному оружию и сбыл их, а второй раз – 1037 патронов и гранату «Ф-1», которые также продал.

Правоохранители изъяли из незаконного оборота боеприпасы и задержали мужчину. По месту его проживания провели обыск, в ходе которого изъяли ещё охотничий гладкоствольный карабин и 1416 патронов разного калибра неизвестного происхождения.

«В настоящее время, на основании собранных доказательств, следователи Одесского районного управления полиции № 2 под процессуальным руководством Беляевской прокуратуры сообщили правонарушителю о подозрении в приобретении, хранении и сбыте боевых припасов без предусмотренного законом разрешения – по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Её санкция влечёт наказание лишением свободы на срок от трёх до семи лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей», — прокомментировал старший следователь территориального подразделения полиции Денис Исаев.

Досудебное расследование по делу продолжается, правоохранители устанавливают происхождение боевых припасов и оружия, а также полный круг причастных к данному преступлению лиц.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года полицейские разоблачили жителя Одесской области, который вербовал женщин для занятия проституцией за границей.

Фото: Нацполиция

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