Из зала суда: почему противопожарная сигнализация в лагере «Виктория» не сработала

В Одессе третий год продолжается судебное расследование причин пожара в детском оздоровительном лагере «Виктория».

На последнем заседании Киевского райсуда Одессы показания в качестве свидетеля давала бывшая заместитель директора лагеря Татьяна Ланина, сообщившая, что противопожарная сигнализация детского лагеря в момент пожара не была подключена к центральному пульту

«Во время трагического пожара в детском лагере «Виктория» 16 сентября 2017 года пожарная сигнализация не сработала. Она не была подключена к центральному пульту, потому что в лагере официально закончился сезон (с 3 июня по 28 августа), поэтому договор с охранной компанией «Карабинер» не продлили», — призналась чиновница лагеря.



По информации Центра правового мониторинга «Гідність», Ланина проходит свидетельницей в деле двух сотрудников ГСЧС Леонида Бондаря и Валерия Дьяченко, которые во время инспекций обнаружили в лагере многочисленные нарушения пожарной безопасности, но ничего не сделали для их устранения.

По словам Ланиной, сигнализация была вообще отключена, поскольку ее неправильно настроили и она часто ложно срабатывала во время непогоды. Вожатая Алена Адамская часто выключала сирену в сгоревшем корпусе №5.

Свидетельница также рассказала, что во время пожара в лагере фактически не было ответственного за пожарную безопасность. Вожатая Наталья Янчик, которая ставила подписи на документах о пожарной безопасности и в 2018 году получила условный срок, не проходила обучение, потому что летом была занята другой работой. Во время пожара ее не было в лагере, потому что накануне она отпросилась по семейным обстоятельствам, сообщила во время допроса Ланина.

Отсутствие связи между пожарной сигнализацией лагеря и центральным пультом было одним из замечаний, которые были перечислены в предписании инспектора Киевского ДСНС Леонида Бондаря, который он выдал руководству лагеря после проверки в июне 2017 Под предписанием стоит подпись Ланина, поэтому адвокат Бондаря Александр Булгаров попросил её указать, какие из нарушений были исправлены. Она указала на несколько мелких нарушений. Остальные, по её словам, должны были исправить специалисты мэрии, поскольку у лагеря на это средств не было: «Виктория» финансировалась Департаментом науки и образования Одесского горсовета.

Ланина сказала, что видела, как в пожарный водоём наливали воду. Однако, как было установлено досудебным следствием и подтверждено в суде, в момент приезда пожарных водохранилище было полупустым и закрыто крышкой, которую спасатели не смогли сдвинуть. Отсутствие воды помешало пожарным эффективно справиться с пламенем.

Как сообщала Одесса News, Леонида Бондаря и бывшего руководителя этого отдела Валерия Дьяченко обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины — в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлёкшее тяжкие последствия — пожар в детском лагере «Виктория» в Одессе в ночь с 15 на 16 сентября 2017 года цнёс жизни трёх девочек: 8-летней Софии Мазур, 9-летней Анастасии Кулинич и 12-летней Снежаны Арпентий.

В Киевском суде также рассматривается дело в отношении бывшего директора лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна, которого обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности, повлёкшее гибель троих детей.

Саркисяну и Татьяне Ланиной ставят также в вину присвоение и растрату имущества лагеря путём получения зарплат за «мёртвые души».

На скамью подсудимых отправили единственую представительницу Одесского городского совета — бывшую заместительницу Одесского городского головы Зинаиду Цвиринько, которую обвиняют в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Директора ООО «Стройсоцстандартразвитие» Станислава Чернышёва привлекли к ответственности за то, что в течение 2015-2016 гг. во время реконструкции «Виктории» (а фактически — строительства деревянных домиков) он неправомерно завладел бюджетными средствами — 413 537,70 грн. и 1 738 909,20 грн. Оба дела слушают судьи Приморского районного суда Одессы.

Фото и видео: Гідність