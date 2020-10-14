За 10 дней до выборов ЦИК распустила Одесскую ТИК

Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава Одесской городской территориальной избирательной комиссии и установила, что городские организации партий должны до 17:00 14 октября представить кандидатуры для нового состава.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии 13 октября, сообщает отдел взаимодействия со СМИ ЦИК.

«Комиссия установила факты нарушений в деятельности Одесской городской ТИК. В связи с этим ЦИК по собственной инициативе рассмотрела отдельные вопросы её деятельности. В частности, было установлено, что, принимая постановления от 11 октября 2020 года №159 и 160 о регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета, выдвинутых Одесской городской организацией политической партии «Блок Дмитрия Голубова», и о регистрации кандидата на должность городского головы, выдвинутого указанной организацией, а также постановление № 155 о регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета, выдвинутых Одесской областной организацией политической партии «Наш край», Одесская городская ТИК приняла решения вопреки решениям судов, которые вступили в законную силу», — говорится в сообщении.

Таким образом, отмечают в ЦИК, теризбирком превысил свои полномочия повторно, вопреки уже установленным судом обстоятельствам и фактам, предоставив оценку документам, поданным для регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета и кандидата на должность городского головы Одессы, выдвинутых указанной местной организацией партии.

«ЦИК отменила указанные выше постановления Одесской городской ТИК, установила факт систематического нарушения этой избирательной комиссией законодательства и досрочно прекратила полномочия всего её состава», — подчеркнули в пресс-службе.

При этом установлено, что местные организации политических партий, по представлению которых в состав этой комиссии были включены лица, полномочия которых досрочно были прекращены этим постановлением, могут не позднее 17:00 14 октября 2020 года подать в ЦИК кандидатуры для включения в её состав.

Кроме того, ЦИК обязала Одесскую городскую ТИК после формирования её нового состава привести свою деятельность и решения в соответствие с требованиями избирательного законодательства и с учётом решений судов, вступивших в законную силу, а также безотлагательно принять предусмотренные избирательным законодательством меры по обеспечению надлежащей организации подготовки и проведения выборов депутатов городского совета и городского головы. В частности, относительно обеспечения изготовления соответствующих избирательных бюллетеней, информационных буклетов и информационных плакатов местных организаций политических партий — субъектов избирательного процесса.

В то же время комиссия обратилась в Национальную полицию с просьбой провести проверку изложенных в постановлении ЦИК обстоятельств и в случае выявления оснований принять в соответствии с законодательством Украины меры реагирования.

Как сообщала Одесса News, Одесская городская ТИК возобновила 11 октября регистрацию Дмитрия Голубова кандидатом на должность городского головы Одессы, которого ранее решением Одесского окружного админсуда сняли с регистрации, а постановлением Пятого апелляционного админсуда это решение было признано законным и оставлено в силе.

Одесский окружной административный суд 13 октября рассмотрел иск о незаконности регистрации Голубова и принял решение об отмене постановления гортеризбиркома №160 о его регистрации.