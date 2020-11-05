15 ноября одесситам вновь предлагают пойти проголосовать

Одесская городская территориальная избирательная комиссия Одесского района Одесской области приняла Постановление о назначении повторного голосования по выборам Одесского городского головы.

Согласно Постановлению Комиссии №301 от 05 ноября 2020 года повторное голосование по выборам Одесского городского головы НАЗНАЧЕНО на 15 ноября 2020 года.

Постановлением Комиссии № 302 от 05 ноября 2020 года утверждён текст избирательного бюллетеня для повторного голосования по выборам Одесского городского головы.

В избирательный бюллетень для повторного голосования включены кандидаты на должность Одесского городского головы, которые по результатам голосования на первых местных выборах 25 октября получили наибольшее количество голосов избирателей: СКОРИК Николай Леонидович и ТРУХАНОВ Геннадий Леонидович.

Как сообщала Одесса News, самую большую поддержку избирателей Одессы получили кандидаты на должность городского головы Геннадий Труханов (от партии «Доверяй делам») и Николай Скорик («Оппозиционная платформа — За жизнь») — соответственно 77,5 тысяч и 39,5 тысяч жителей города.

Фото: Одесса News/Александр Александров