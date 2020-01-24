Труханов вновь собирается выдвигаться в мэры Одессы

Городской голова Одессы Геннадий Труханов уверен в своей победе на выборах мэра в 2020 году и собирается выдвигать свою кандидатуру.

Об этом он заявил на брифинге в Высшем антикоррупционном суде Украины, который прошёл после окончания судебного заседания по одному из его дел, пишет Думская.

«Конечно, буду баллотироваться и выиграю, у них нет шансов», — сказал Труханов, имея в виду оппонентов. При этом он отказался назвать имя того, кто мог бы составить ему конкуренцию, подчеркнув, что такого политика нет в принципе.

Городсской голова Одессы опроверг информацию о проведении внеочередной сессии горсовета, на которой будет переизбран секретарь собрания, ведь в случае досрочной отставки городского головы именно секретарь исполняет его обязанности Сейчас эту должность занимает Алексей Потапский.

«Никто никого переизбирать не будет, — сказал Геннадий Труханов, — мы продолжаем эффективную работу, мы провели рекордное количество сессий, не пропускаем заседания исполкомов. Что же касается чехарды с переносом сессии, то изначально она должна была состояться 4 февраля, однако на этот день назначили судебное заседание. Мы хотели провести её 30 января, однако поступило, а затем отменилось приглашение посетить Марракеш».

Труханов добавил, что перед очередной сессией, назначенной на 6 февраля, может состояться внеочередная сессия, на которой примут решение о выделении дополнительных средств «Теплоснабжению города Одессы», чтобы предприятие могло снизить плату за тепло для населения, как того хочет правительство и президент.

«На 5-7%. От 10 до 30% не получится, у нас один из самых низких тарифов в стране. Сегодня департамент экономического развития ведёт расчёты», — сказал мэр.

Как сообщала Одесса News, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил о выдвижении нардепа Николая Скорика кандидатом в мэры Одессы.

Фото: «Одесса»