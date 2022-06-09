В Украине запрещена деятельность партии «Оппозиционный блок»

Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии «Оппозиционный блок».

Об этом сообщает движение «Чесно» в Facebook, опубликовав сканкопию судебного решения.

«Запретить деятельность политической партии «Оппозиционный блок», – говорится в решении.

Отмечается также, что имущество партии и всех её ячеек передаётся государству.

Мотивация решения пока не обнародована.

Решение может быть оспорено в Верховном Суде в течение 20 дней со дня обнародования.

Кстати. 14 мая Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий». Документ расширяет список оснований для запрета политической партии через суд.

Такими основаниями являются оправдание, признание правомерным или отрицание вооружённой агрессии против Украины, в том числе путём представления вооруженной агрессии Российской Федерации и/или Республики Беларусь против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны.

Законом предусмотрено, что в случае запрета судом политической силы её имущество, денежные средства и другие активы переходят в собственность государства.

Для справки. Политическая партия «Оппозиционный блок» была создана в апреле 2010 года. Её лидеры — Евгений Мураев и Вадим Новинский. На парламентских выборах 2019 года мэр Одессы Геннадий Труханов был в десятке избирательного списка этой партии.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года в Украине окончательно запретили Коммунистическую партию.

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