В Украине окончательно запретили Коммунистическую партию.

Об этом сообщила в Telegram представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря.

«Спустя более шести лет после принятия закона о декоммунизации в Украине окончательно запрещена Коммунистическая партия», — проинформировала она.

Совгиря напомнила, что закон, осуждающий коммунистический режим, был принят Верховной Радой ещё в 2015 году, но вопрос о запрете Коммунистической партии Украины должен был решить суд.

Окружной административный суд Киева прекратил деятельность КПУ, но это решение было обжаловано в апелляционном порядке и не вступило в законную силу.

«Всё это время Коммунистическая партия Украины продолжала существовать и даже получала членские взносы, хотя и была отстранена от избирательного процесса. Недавно Шестой апелляционный административный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы по этому делу и отказал в её удовлетворении, в результате чего решение суда о запрете Коммунистической партии Украины вступило в законную силу», – сообщила Совгиря.

Для справки. В декабре 2015 года Окружной административный суд Киева запретил деятельность Компартии Украины. 15 января 2016 года в Киевском апелляционном административном суде было открыто производство по апелляционной жалобе КПУ.

В Министерстве юстиции Украины сообщили, что пока решение суда о запрете не вступило в силу, Компартия может продолжать свою деятельность.

23 июля 2019 года лидер партии Пётр Симоненко подал в суд ещё один иск об отмене приказа Минюста, которым было признано, что деятельность Компартии, её название и символика не соответствуют закону о декоммунизации. Окружной админсуд Киева открыл производство по иску.

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