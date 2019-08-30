Богатырёву выпустили из СИЗО под залог в 6 миллионов гривен

29 августа экс-министр здравоохранения Раиса Богатырёва вышла из следственного изолятора под залог в сумме 6 млн грн.

Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь Киевской прокуратуры Надежда Максимец.

«Богатырёва вышла из СИЗО под залог в 6 миллионов гривен», — сказала она.

Как сообщала Одесса News, залог за Богатырёву обещал внести народный депутат Вадим Новинский.

28 августа текущего года Печерский райсуд столицы избрал в отношении Богатырёвой меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 6 млн грн.

Богатырёва 27 августа вернулась в Украину и была задержана в аэропорту «Киев» (Жуляны).

Ранее решением Голосеевского суда Киева от 14 августа прокуратуру Киева обязали закрыть уголовное производство против Богатырёвой, поскольку, по заключениям суда, по делу истёк срок досудебного расследования и дальнейшие следственные действия невозможны.

В свою очередь, в прокуратуре сообщили, что готовятся обжаловать это решение суда.

В столичной прокуратуре пояснили, что орган досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего руководителя Минздрава, подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, расположен на территории Днепровского района Киева. Поэтому районный суд г. Киева не является уполномоченным судом для принятия такого решения.

Богатырёва с февраля по декабрь 2012 года была вице-премьер-министром Украины — министром здравоохранения, с декабря 2012 года по февраль 2014 года — министром здравоохранения Украины.

В октябре 2014 года она была объявлена в розыск Генеральной прокуратурой Украины, а 12 января 2015 года — в международный розыск.

Богатырёву обвиняют в растрате государственных средств в особо крупных размерах.