Дело Орлова: Суд не дождался возвращения потерпевшего в Одессу из Израиля

В Приморском суде Одессы началось рассмотрение по существу дела бывшего вице-губернатора Одесской области, депутата Одесского горсовета от «Оппозиционного блока» Александра Орлова, выпущенного из СИЗО под залог 8 миллионов 668 тысяч гривен.

Бывшего вице-губернатора, напомним, обвиняют в причастности к силовому разгону мирной акции возле Одесской облгосадминистрации 19 февраля 2014 года (по ч.2 ст.28, ч.1 ст.294, ч.2 ст.28, ст.340 УК Украины).

Обвинительный акт прокуратура передала в суд в мае 2017 года. С тех пор суд так и не начал рассмотрение дела по существу и проводил «предварительное заседание».

В ходе последнего заседания 21 ноября судья Сергей Кичмаренко, несмотря на отсутствие потерпевшего Шендеровича, который в 2017 году выехал в Израиль и не возвращался, приступил к рассмотрению дела по существу и принял без оглашения обвинительный акт.

По утверждению Думской, судья предложил сначала исследовать письменные доказательства, потом видеодоказательства, опросить свидетелей. Прокурор и адвокат потерпевших не возражали, поэтому следующее заседание, которое назначено на 28-е ноября, планируют начать с исследования письменных доказательств обвинения.

Фото: Андрей Колисниченко/Думская