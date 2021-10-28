Бывшего руководителя ОПЗ будут судить заочно

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) будет заочно судить экс-замдиректора ПАО «Одесский припортовый завод» Николая Щурикова.

Об этом сообщает Слово и дело.

«Высший антикоррупционный суд будет заочно судить бывшего первого заместителя директора ПАО «Одесский припортовый завод» Николая Щурикова, которого Специализированная антикоррупционная прокуратура вместе с первым заместителем главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергеем Переломой обвиняет в растрате более 205 млн грн.», — говорится в сообщении.

Такое решение приняла коллегия судей ВАКС.

Отмечается, что ранее суд объявил Щурикова в международный розыск, в связи с чем прокурор САП просил суд разрешить процедуру заочного осуждения обвиняемого, поскольку тот находится за границей и до сих пор не вернулся.

«Ходатайство прокурора о проведении специального судебного производства в отношении обвиняемого удовлетворить», – говорится в решении.

Ранее на подготовительном заседании судьи решили наложить на бывшего замдиректора ОПЗ 7357 грн денежного взыскания за неявки в суд 2 июля, 3 августа, 17 сентября и 29 октября.

По версии следствия, в период с мая по декабрь 2015 года Щуриков и Перелома организовали схему по выводу средств путём закупки по завышенным ценам природного газа, добытого ПАО «Укрнафта», для нужд «Одесского припортового завода».

Коррупционная составляющая этой схемы заключалась в следующем: ПАО «Укрнафта», крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины с долей государственной собственности 50% + 1 акция, не имея лицензии на продажу природного газа, осуществляет его реализацию через посредников по договорам о совместной деятельности. При содействии Переломы и Щурикова в мае 2015 года поставщиком газа, добытого «Укрнафтой» для нужд ОПЗ стала, одна из фирм-посредников — ООО «Энергоальянс». Согласно выводам экономической экспертизы, несмотря на многочисленные конкурентные предложения от других поставщиков, закупка газа через ООО «Энергоальянс» осуществлялась по ценам выше среднерыночных.

Общая сумма закупок по договорам с ООО «Энергоальянс» в мае-декабре 2015 года превышает 4 млрд грн. При этом установленная сумма убытков, причинённых государству в результате незаконных сделок, составляет более 205 млн грн.

В конце 2016 года САП направила в суд обвинительный акт в отношении Щурикова и Переломы. За три года суд так и не вынес приговор по делу, а 29 октября 2019 года рассмотрение перенесли в ВАКС. За год ВАКС не провёл даже подготовительного заседания.

Как сообщала Одесса News, на ОПЗ прибыл новый состав Наблюдательного совета предприятия.

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