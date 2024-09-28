Суд арестовал айфоны главы Одесского облсовета, подозрения пока не предъявлены

Высший антикоррупционный суд постановил арестовать мобильные телефоны Apple iPhone главы Одесского облсовета Григория Диденко, его жены, народного депутата Юлии Диденко, и их дочери.

Такое определение, удовлетворив ходатайство детектива НАБУ, суд вынес ещё 23 сентября, но опубликовали его 27-го.

Подобное ходатайство ВАКС уже рассматривал в первых числах сентября, но вернул его правоохранителям, дав им 72 часа, поскольку документ подписал заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а должен был генпрокурор, поскольку один из фигурантов — нардеп.

По той же причине суд вернул ходатайство об аресте индивидуального банковского сейфа супругов, в котором, как полагает следствие, хранятся нечестно нажитые деньги. Информации о судьбе этого объекта нет. Пока только опубликовано определение по поводу телефонов.

Одесса News информировала, что уголовное производство, в котором фигурирует семья Диденко, открыто по статье о незаконном обогащении. По мнению детективов НАБУ, с 2020 года председатель облсовета приобрёл активов на сумму, которая на 17 млн грн превышает законные доходы его и близких. Для сокрытия этого факта он, как утверждается, вносил недостоверные сведения в декларации.

Среди приобретённого нечестным путем — автомобили Audi SQ8 2021 года выпуска и Mercedes–Benz C200 2021 года выпуска, часы Hublot, недвижимость, средства, полученные от купли-продажи сельхозпродукции и от подрядчика, выполняющего работы за бюджетные деньги.

Так, Диденко купил 1700 тонн семян, заплатив 240 долларов за тонну, затем продал их по 305 долларов за тонну, что принесло ему 518,5 тыс. долларов, или 20,5 млн грн. В декларации чиновника эта сделка не зафиксирована.

Во время обысков 29 августа у Григория Диденко изъяли телефон Apple iPhone 14 Pro Max, где обнаружилась, в частности, переписка с банкиром и главой фракции «Слуга народа» в Одесском горсовете Вадимом Мороховским), большую часть которой Диденко успел почистить.

Также был арестован телефон, принадлежащий Константину Сироте — брату Юлии Диденко (девичья фамилия — Сирота). В НАБУ не исключают, что найденная в них информация ускорит процесс объявления подозрений. Пока же подозреваемых в деле нет.

На очередной сессии Одесского областного совета, которая проходила 6 сентября, в президиум, где председательствовал Григорий Диденко, полетела подушку, набитая перьями и деньгами, которую забросил в Диденко глава фракции «Европейская солидарность» Михаил Шмушкович.

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