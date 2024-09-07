Скандал в Одесском облсовете: тех ли слуг народа мы избрали

На очередной сессии Одесского областного совета, которая проходила 6 сентября, в президиум, где председательствовал Григорий Диденко, полетела подушку, набитая перьями и деньгами.

Как сообщает наш корреспондент, её забросил в Диденко глава фракции «Европейская солидарность» Михаил Шмушкович.

Таким образом «европейцы» выразили своё отношение к главе облсовета, в доме которого недавно проводило обыски НАБУ, он подозревается в незаконном обогащении на 17 млн ​​грн.

Депутат от «Европейской солидарности» Юлия Чухало заявила, что подушка – это подарок от их фракции, «чтобы ему лучше спалось ночью», рассказав, что во время обысков у Диденко и его жены изъяли наличные, спрятанные в подушке.

Подушку, попавшую в Диденко, тот в ярости парировал в сессионный зал вдогонку Шмушковичу, однако не настигнув того, упала на пол и из неё посыпались бумажные долларовые купюры.

«Я и мои коллеги неоднократно выступали относительно сокрытия документов председателем областного совета, злоупотребления властью, превышения власти, неуместного расходования бюджетных средств в войну, раздачу имущества громад. А жители Одесской области из средств массовой информации могли наблюдать, как обновлялся автопарк семьи Диденко, а господин Диденко и его жена обновляли гардероб брендовыми итальянскими вещами. И всё это в войну. Стыд и позор!» — заявила Юлия Чухало.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски по месту жительства Григория Диденко, его помощницы Лилии Томашевской и одного из депутатов облсовета. Подозрение касается коррупционных схем, связанных с реставрацией Одесского областного лечебно-физкультурного диспансера. По данным следствия, должностные лица облсовета заключили договор с ООО «Главстрой проект» без проведения тендера, завысив стоимость работ до 50,3 млн грн.

Григорий Диденко

Как сообщала Одесса News, Диденко, возглавляющий региональную организацию партии «Слуга народа», и Томашевская, являющаяся депутатом райсовета этой же партии, в августе прошлого года, по информации СМИ, были замешаны в распределении более семи миллионов гривен со значительным нарушением процедуры на кормление пациентов одесского онкодиспансера. Также Томашевская способствовала действиям Диденко по выселению волонтёров из здания издательства «Черноморье».

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