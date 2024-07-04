Скандал: одессит оскорбил ветврача-военного на протезах

В Одессе посетитель ветеринарной клиники нецензурно обругал ветеринара – бывшего военнослужащего с протезами обеих ног Алексея Притулу, который не смог подняться для осмотра его пуделя.

Об этом сам Притула сообщил в Instagram.

На обнародованном им видео из камеры наблюдения видно, как мужчина привёл на приём к ветеринару собаку и попросил врача подняться для осмотра. Ветеринар объяснил мужчине, что не может этого сделать из-за протезов. На это посетитель нецензурно обругал врача и вышел из кабинета.

Притула отметил, что этим видео можно будет иллюстрировать посты о подводных камнях на пути к возвращению ветеранов с инвалидностью к работе и обычной жизни.

«Я понимаю, что юридически привлечь к ответственности этого «человека» крайне маловероятно. Ибо, напоминаю, быть уй***м в нашей стране не противозаконно. Но пусть станет известно», – написал врач.

После того, как кадры позорного инцидента распространились по Сети, одессит извинился. Об этом написал депутат Одесского областного совета Андрей Бабенко.

«Слов всегда будет мало: прощения врач не принял, а вот виновный решил стать волонтёром, чтобы искупить вину», – отметил он.

Экс-военный написал заявление в полицию, одессит будет наказан в соответствии с законодательством Украины.

Ветеран Олег Симороз в X (Twitter) заявил, что личность мужчины, оскорбившего экс-военнослужащего, уже известна. По его словам, это Шевеленко Вадим Георгиевич. По крайней мере, в конце 2020 года тот якобы работал штатным советником вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

Алексей Притула – доброволец, вступивший в ряды ВСУ летом 2022 года. До этого у мужчины не было военного опыта и работал ветеринаром в одной из одесских клиник. Во время наступления на Лиман в сентябре 2022 года он получил тяжёлое ранение и потерял обе ноги. Человек прошёл реабилитацию в Superhumans center и снова лечит животных.

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