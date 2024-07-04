В бою за Украину погиб житель Одесской области Юрий Максимчук, светлая ему память

На войне погиб житель Одесской области Юрий Максимчук. Он выполнял боевое задание.

Об этом 30 июня 2024 года сообщил в Facebook Татарбунарский горсовет.

«Татарбунарский городской совет с прискорбием сообщает о гибели жителя города Татарбунары, военнослужащего Вооружённых Сил Украины Юрия Максимчука, который погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий. Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким. Это большая потеря для всей Татарбунарской общины и Украины», — говорится в сообщении.

Одесса News сообщала о гибели в марте 2024 года в Донецкой области жителя Южного Сергея Буца.

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Фото: Татарбунарский горсовет/Facebook

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