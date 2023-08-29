В Кремле утвердили новую «методичку» для информационной войны против Украины.

Об этом сообщает издание Обозреватель.

Отмечается, что в администрации президента России Владимира Путина состоялось совещание, посвящённое информационной войне с Украиной. В украинском и мировом медиапространствах российские пропагандисты будут распространять теперь пять ключевых тезисов.

Все они призваны дискредитировать Украину и снизить поддержку её западными партнёрами.

Подробности рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным военной разведки, на совещании у Путина были первый заместитель руководителя его администрации Сергей Кириенко, кремлёвские «технологи» и представители медиаресурсов.

По итогам совещания, в ближайшее время Россия будет разгонять в инфопространстве Украины и на Западе пять ключевых нарративов:

«массовая мобилизация» (пропагандисты будут убеждать, что на фронт будут забирать всех без исключения граждан Украины, даже несовершеннолетних, несмотря ни на пол, ни на возраст, ни на состояние здоровья);.

«разочарование партнёров Украины в возможности победы» (в ход пойдут рассказы о якобы существующих подковёрных договорённостях о «мире в обмен на территории», фейки о «политических соглашениях», запланирована фабрикация материалов о «тайной договорённости» городского головы Киева Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США о поддержке его на предстоящих выборах президента Украины;

«украинское контрнаступление не имеет успехов» (в ход последуют тезисы о стремительном разрастании количества захоронений павших в боях военных на примере кладбищ крупных городов, сопровождаемые нарративами о якобы отсутствии успехов на фронте при больших потерях. Россияне также планируют тиражировать тему гибели защитников в каждом регионе Украины, откуда они родом). Параллельно пропаганда РФ постарается подтолкнуть украинцев к поиску виновных в вымышленных врагом «провалах» Украины на фронте, так россияне рассчитывают дискредитировать украинское военно-политическое руководство;

«тотальная коррупция» в Украине, когда в ход пойдут нарративы об отсутствии борьбы с коррупцией со стороны государства, тезиса о том, что «бюджет разворовывается, закупки не проводятся», а также о том, что коррупционеры вроде бы не получают никаких наказаний;

на фоне этой апокалиптической пропагандистской картинки происходящего в Украине пропагандисты будут убеждать, что на оккупированных Россией территориях Украины — «прекрасная жизнь». В пропагандистской методике, написанной в Кремле, прописаны вроде бы высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым оказавшимся в оккупации украинцев, что оккупанты якобы активно «развивают» инфраструктуру и отстраивают разрушенное жильё. Параллельно акцент будет сделан на «свободные» выборы в «единый день голосования» по законам РФ. При этом пропагандисты будут демонстрировать сфабрикованные документы о том, что якобы Украина отказывается от оккупированных территорий, а также сдаёт Купянск.

«Чтобы не поддаваться враждебной пропаганде, Главное управление разведки Министерства обороны Украины настойчиво призывает соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации!», – предостерегли в ГУР МОУ.

Как сообщала Одесса News, Министерство обороны России 22 августа запустило очередную «утку» о том, что якобы российский истребитель «обнаружил и уничтожил» в Чёрном море катер американского производства Willard Sea Force с «десантной группой Вооружённых сил Украины на борту».

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