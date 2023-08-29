В Украину вернули тела 84 павших воинов

29 августа состоялась репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины.

Удалось возвратить тела ещё 84 защитников, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что репатриация тел состоялась при содействии Минреинтеграции, уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединённым центром при Службе безопасности Украины, гражданско-военного сотрудничества Вооружённых сил Украины, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

В Минреинтеграции отметили, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Тела погибших военных после идентификации будут переданы их родным для захоронения.

Кстати. В марте 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что потери ВСУ «значительно меньше потерь россиян. Есть разница между украинцами и россиянами: россияне используют тактику мясорубки, для них их солдаты – просто пушечное мясо, а для нас дорога жизнь каждого солдата».

Как сообщала Одесса News, 4 августа в Украину вернули останки 44 погибших во время вторжения России военнослужащих.

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