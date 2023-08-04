В Украину вернули тела 44 павших воинов

В Украину вернули останки 44 погибших во время вторжения России военнослужащих.

Об этом Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко сообщил 4 августа в Telegram.

По его словам, тела доставлены с временно оккупированных территорий страны. Возвращению останков семьям помогали Министерство реинтеграции, офис уполномоченного по пропавшим без вести, Служба безопасности а также другие структуры, в том числе международные.

«Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается. Он происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции», – написал Котенко.

Кстати. В марте 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что потери ВСУ «значительно меньше потерь россиян. Есть разница между украинцами и россиянами: россияне используют тактику мясорубки, для них их солдаты – просто пушечное мясо, а для нас дорога жизнь каждого солдата».

Как сообщала Одесса News, 14 июля 2023 года удалось вернуть родным тела 62 защитников.

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