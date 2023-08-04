В Одесском музее им. А.В. Блещунова работает выставка живописи

5-6 августа в Одесском муниципальном музее личных коллекций им А.В. Блещунова продолжает работу выставка живописи “Природы краски языков души утешение” Булановой Виктории и Якименко Татьяны.

На выставке представлено более 20 произведений жанров: ботаническая иллюстрация, анималистика, пейзаж. Произведения выполнены в техниках акварельной иллюстрации, живописи пастелью и гуашью.

Также творческих одесситов приглашают на художественные мастер-классы.

5 августа, 12:00-14:00 – рисунок и лепка для детей с Наталией Андрущенко. Рекомендуемые материалы: бумага, карандаши, краски, кисти, пластилин.

6 августа, 12:00-14:00 – Акварельная ботаническая иллюстрация. Для взрослых. Демонстрационный мастер-класс Надежды Владовой. Рисуем Овощи.

6 августа,17:00-19:00 – Drink and Draw Odesa. Важно: Позирует девушка Ева. Мастер-класс для начинающих и профессиональных художников. Есть кофе/чай. Рекомендуемые графические материалы: карандаши, лайнеры, маркеры, пастель, акварель, скетчбук.

Музей работает для посетителей с четверга по воскресенье с 11:00 до 17:00.

Адрес: ул. Польская, 19 (сквозь ворота).

Выставка — free donation. Drink and Draw Odesa – 100 грн. Регистрация на Drink and Draw – (050) 390 52 32 Мария.

Администрация: (048) 763 03 86.

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