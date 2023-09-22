Куда пойти в Одессе на выходных 23-24 сентября

23 и 24 сентября одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

23 сентября событие «LATE SUMMER JAZZ» в Одесском Международном культурном центре UNION. Любимица одесситов, желанная гостья европейских джазовых фестивалей, обладательница незабываемого бархатного тембра Анастасия Букина в сопровождении известного и самобытного Вадима Бессараба, а также Игоря Семёнова и Виктора Глушенко. Любимые во всём мире джазовые хиты, непревзойдённые известные мелодии с романтическим настроением. Стоимость билетов от 300 гривен. Приходите к 19:00. Адрес: ул.Троицкая, 43.

23 сентября в 16:00 вас ждут лучшие оркестры Одессы, которые представят уникальную джазовую программу в Центральном парке культуры и отдыха им. Шевченко. Ведущая – Леди-джаз Елена Шевченко. Джаз лучше всего звучит в выходные, когда все собираются вместе. Поэтому берите с собой родных и друзей, приходите насладиться великолепной музыкой, отдохнуть и потанцевать.

23 сентября в Одесском кукольном театре премьера спектакля по мотивам сказки Ивана Франко «Крашеный Лис». Сказочный детектив, весёлый мюзикл по знаменитому произведению украинского классика. Необычные сказочные события, яркие характеры, зажигательные мелодии, танцы и искромётный юмор. Стоимость билетов от 150 гривен. Детям бесплатно до 2-х лет без предоставления отдельного места. Не рекомендуется посещать представления детям без сопровождения взрослых. Но если ребёнок достаточно самостоятельный, то с 5-6 лет разрешается посетить спектакль при условии, что родители находятся поблизости (фойе). Продолжительность представления 45 минут. Адрес: ул. Пастера, 15. Приходите к 11 часам.

23 сентября впервые в Украине турнир по кулачному бою «Under Fight League» под открытым небом пройдёт в живописной Одессе — на пляже «Дельфин-2». Вас ждут 6 зрелищных поединков, которые не оставят равнодушными ни одного человека, ведь каждый бой – это настоящий театр эмоций, заставляющий стыть кровь в жилах. В главном поединке вечера сойдутся представитель Одесской школы кулачного боя Калайджан Альберт и молодой нокаутер из Житомира — Гаврилюк Алексей. Будет проведён благотворительный розыгрыш футболки супертяжа Александра Усика. Стоимость билетов от 500 гривен. Приходите к 17 часам. Адрес: пляж Дельфин, 2.

23 сентября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета спектаклем «Флория Тоска» Джакомо Пуччини завершается фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере». Колоритная атмосфера древнего Рима, пышные декорации, музыкальное богатство и яркое изображение разрушительных, драматических чувств делают спектакль актуальным во все времена. Стоимость билетов от 370 гривен. Приходите к 18.00. Длительность спектакля 2 часа 40 минут. Опера в 3-х действиях.

23 и 24 сентября в 17:00 «Сильва» – одна из оперетт, которую можно смотреть и слушать бесконечно. Всемирно известная классика жанра – на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии имени М. Водяного. Великолепная музыка, остроумные диалоги, популярные арии любимых героев и счастливый конец… Оперетта – это сказка для взрослых! Цена билета от 100 гривен. Оперетта в 2-х действиях продолжительностью 135 минут.

До 27 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко уличная выставка «Рашизм — это…» Украинского института национальной памяти «Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни – музея революции достоинства».

Уютных, мирных выходных!

Главное фото: Ольга Черненко/Одесса News

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