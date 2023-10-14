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«CHEEV» выступит в Одессе

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Концерт проживающего в Украине и поющего по-украински молодого белорусского певца «CHEEV» состоится 21 октября на Одесской киностудии.

Его талант был оценен на «Голосе страны» и уже в 2019 году, Владислав Чижиков под псевдонимом CHEEV провёл дебютный релиз песни «Оберегать». А 2021-й – год выпуска первого альбома «Drama».

Стиль CHEEV – это комбинация жанров инди и альтернативы, в сочетании с особым вокалом и лирическим текстом. Композиция «Хорошо так» попала в чарты не только в Украине, но и в Европе. Этот трек захватил TikTok и Instagram. Всё благодаря идее объединить в песне оптимизм и веру в будущее.

Концерт CHEEV это о песнях, которые отзываются в сердцах.

Приходите к 19 часам и увидите своими глазами. Хорошо так, хорошо так…

Стоимость билетов 500 грн. Их можно купить здесь.

Адрес: Французский бульвар, 33.

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