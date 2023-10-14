В черноморские порты Украины по «зерновому коридору» зашли ещё три балкера

В черноморские порты Украины по украинскому «зерновому коридору» зашли ещё три больших балкера.

Об этом сообщил в Facebook руководитель Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко.

«В порты Большой Одессы успешно дошли три больших балкера, которые прибыли за украинскими грузами. Таким образом, с 16 сентября 2023 года в порты Большой Одессы по украинскому «зерновому коридору» прибыли уже 23 судна общим дедвейтом 898 292 тонны», – написал он.

Клименко уточнил, что речь идёт о суднах Peter S (ходит под флагом Либерии, судовладелец – из Греции), Xin Shun (под флагом Панамы, судовладелец из Китая) и Bull (флаг Либерии, судовладелец из Сингапура).

Одесса News информировала, что балкер Peter S следовал в порт Черноморск, а Xin Shun – в порт Южный.

Таким образом, можно констатировать стабильное продолжение работы временного зернового коридора, открытого Украиной без ООН, Турции и РФ, несмотря на угрозы и противодействие России.

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