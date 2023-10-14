Вражеского информатора из Одессы задержали на сливе данных о ВСУ

Правоохранительными органами сообщено о подозрении жителю Одессы по фактам несанкционированного распространения информации о расположении Вооружённых Сил Украины и незаконном обращении с боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый через соцсеть передавал знакомому, который имеет пророссийскую позицию, находится на территории России и всячески противодействует украинским властям, информацию о расположении военных объектов и перемещении вооружения в Одессе и Николаеве.

Кроме текстовых сообщений, он присылал фото боевой техники с привязкой к координатам и подробным описанием местности. При задержании у информатора изъяли противотанковые гранаты.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляется УСБУ в Одесской области.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года суд признал жителя Одесской области виновным в распространении информации о перемещении, движении и расположении ВСУ. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Фото: Одесская облпрокуратура

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