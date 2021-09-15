Стали известны подробности коррупционных схем по дипломированию моряков

Служба безопасности Украины установила ещё двух причастных к коррупционной схеме в сфере дипломирования моряков.

Как сообщает СБУ, проверяется причастность к схеме бывших и действующих высокопоставленных лиц в морской отрасли, проведены обыски по месту жительства подозреваемых и на их рабочих местах, где обнаружили «чёрную» бухгалтерию, компьютеры и другие средства связи, на которых зафиксированы доказательства противозаконной деятельности.

СБУ уже сообщила злоумышленникам о подозрении по статье «о несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи». Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года в Одессе массово обыскивали частные учебные центры для моряков.

3 августа на пресс-конференции СБУ, Мининфраструктуры и Минцифры объявили, что Госреестр моряков Украины незаконно находился на частном сервере. Поэтому, чтобы получить нужные документы, от моряков требовали незаконную оплату в размере 3 до 8 тысяч долларов.

В коррупционной схеме были задействованы должностные лица Государственной службы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков. Сам Госреестр был заблокирован по распоряжению СБУ 15 июля и до сих пор не возобновил свою работу. По последним данным, кабинет моряка может заработать лишь в марте следующего года.

Фото: пресс-служба СБУ

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