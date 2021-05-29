Массовые обыски в Одессе: ищут улики против взяточников за сертификаты для моряков

В Одессе массово обыскивают частные учебные центры для моряков.

Как сообщает Думская, следственные действия проводит одесская полиция сразу в нескольких коммерческих учебных центрах для моряков, в частности, Черноморский тренажёрный центр на Базарной, 3а, офисы морских агентств на Большой Арнаутской, 2 и 61, а также помещение компании Marine Іnspector на площади 10 Апреля.

По данным издания, действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по факту вымогательства денег у моряков за сертификаты и успешную сдачу квалификационного экзамена.

Как сообщала Одесса News, 11 мая у одесского офиса «Морречсервис» прошла протестная акция с требованием выполнять приказ №201, которым введена автоматизированная система тестирования моряков без участия чиновника-экзаменатора.

Фото: Думская

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