Российский рэпер обманул одесских националистов

28 мая российский исполнитель хип-хопа Джиган (Денис Александрович Устименко-Вайнштейн) выступил с концертом в Одессе, несмотря на угрозы со стороны праворадикальных и националистических одесских кругов.

Днём около ночного клуба «Queen» в Аркадии, где выступал Джиган, можно было видеть как активистов — противников его концерта, так и поклонников творчества рэпера.

Так, радикал Сергей Стерненко на своей странице в Facebook написал: «Джиган даже если ты сможешь выступить в Одессе (в чем я сомневаюсь), то следующая твоя поездка в Украину точно станет незабываемой. Есть у меня такое предчувствие».

Пообещал «отреагировать соответствующим образом» на проведение ещё анонсированного концерта Джигана другой одесский радикал — Демьян Ганул, который в своём Telegram написал, что если органы власти «будут игнорировать диверсии врага, люди будут выходить на улицы!»

Активист напомнил, что Джиган в 2015 году гастролировал в аннексированном Крыму, и около месяца назад поддержал оккупацию территорий Украины, пел для президента РФ Владимира Путина на концерте «воссоединения» в Москве.

«Мне непонятно, почему Государственная пограничная служба Украины пропустила этого негодяя в нашу страну… Служба безопасности Украины — в гастролях этого негодяя усматривается угроза национальной безопасности», — говорится в публикации.

Очень обрадовались активисты, когда узнали, что концерт рэпера в клубе «Queen» таки отменяется.

«Крымнашист Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) не смог выступить в Одессе. Его концерт отменили ещё до начала», — радостно сообщил Стерненко.

«Друзья, по нашей информации концерт Джигана в Одессе отменён!!! Поздравляю всех причастных!!!», — такова была реакция Ганула.

Однако, радость одесских националистов была преждевременной.

Концерт таки состоялся.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины расширило список людей, создающих угрозу национальной безопасности. В реестр внесли трёх популярных российских актёров — дочь Андрея Миронова Марию Миронову, сыгравшего в фильме «Тарас Бульба» Игоря Петренко и известного по картине «Ржев» Игоря Копылова.

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