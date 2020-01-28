В Лос-Анджелесе раздали “Грэмми”, досталось также одной украинке

В лос-анджелесском Staples Center прошла 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США — «Грэмми».

Трансляцию вела американская Национальная академия искусства и науки аудиозаписи.

Как сообщает Укринформ, награду в номинации «Лучшая песня года» получила 18-летняя Билли Айлиш. Она также стала «Лучшим новым исполнителем», победила в номинациях «Лучший альбом года» с «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» и «Лучшая запись года» с «Bad Guy».

Премию «Грэмми» «За музыкальные достижения всей жизни» получил Игги Поп. Это первая награда Академии звукозаписи США за 60-летнюю карьеру музыканта.

Лауреатами «Грэмми» также стали:

«Лучшее сольное поп–исполнение» — «Truth Hurts» Лиззо;

«Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» — «Old town road» Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус;

«Лучший поп-альбом» — «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» Билли Айлиш;

«Лучшая танцевальная запись» — «Got to keep on» The Chemical Brothers;

«Лучший танцевальный/электронный альбом» — «No Geography» The Chemical Brothers;

«Лучшее рок-исполнение» — «This Land» Гари Кларк;

«Лучшая песня в стиле рок» — «This Land» Гари Кларк;

«Лучший классический компендиум» — «The Poetry Of Places» пианистки Надежда Шпаченко;

«Лучший рок-альбом» — «Social Cues» Cage The Elephant;

«Лучший альтернативный альбом» — «Father Of The Bride» Vampire Weekend;

«Лучшая рэп-композиция» — «A Lot» 21 Savage;

«Лучший рэп-альбом» — «Igor» Tyler, The Creator;

«Лучшая песня в стиле кантри» — «Bring My Flowers Now» Таня Такер;

«Лучший кантри-альбом» — «While I’m Livin’» Таня Такер;

«Лучший джазовый вокальный альбом» — «Little spells» Эсперанса Сполдинг;

«Лучший альбом латинской поп-музыки» — «#Eldisco» Алехандро Санс;

«Лучший классический сольный вокальный альбом» — «Songplay» Джойс ДиДонато;

«Лучшая песня, написанная для кино и телевидения» — «I’ll Never Love Again (Film version)» Леди Гага;

«Лучший саундтрек к визуальным медиа» — Хильдур Гуднадоттир, фильм «Чернобыль»;

«Лучшее музыкальное видео» — клип «Old Time Road» рэпера Lil Nas X, режиссер — Calmatic.

Кстати. Надежда Шпаченко получила звание доктора музыкальных искусств и магистра в университете Южной Калифорнии, который закончила на «отлично». Среди её педагогов – Джон Перри в Лос-Анджелесе, Виктор Розенбаум в Бостоне, Виктор Деревянко в Израиле, Серафима Шварц в Украине.

Сейчас Шпаченко является профессором фортепиано в Калифорнийском государственном университете Помоны. В Америке она известна активным исполнением современной музыки. На её счету премьерные исполнения произведений Эллиотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаэрти, Юрия Ищенко, Яниса Ксенакиса и других.